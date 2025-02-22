При нападении неизвестного с ножом во французском городе погиб человек

L'Alsace: Во Франции произошло вооруженное нападение, погиб человек

Во французском городе Мюлуз произошло вооруженное нападение, погиб человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщает издание L'Alsace.

Известно, что ранения получили три сотрудника муниципальной полиции, а также два парковщика.

Подозреваемого в нападении задержали. Отмечается, что на него было наложено обязательство покинуть территорию страны. Также известно, что он состоит в базе данных радикальных исламистов и террористов.

Ранее стало известно, что в гимназии Екатеринбурга ученик ударил ножом одноклассника после ссоры. Отмечается, что между юношами произошел конфликт, во время которого один из них оскорбил мать другого. После этого школьник достал нож и напал на обидчика со спины, ранив его в область лопатки.