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20:12, 22 февраля 2025Мир

При нападении неизвестного с ножом во французском городе погиб человек

L'Alsace: Во Франции произошло вооруженное нападение, погиб человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Во французском городе Мюлуз произошло вооруженное нападение, погиб человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщает издание L'Alsace.

Известно, что ранения получили три сотрудника муниципальной полиции, а также два парковщика.

Подозреваемого в нападении задержали. Отмечается, что на него было наложено обязательство покинуть территорию страны. Также известно, что он состоит в базе данных радикальных исламистов и террористов.

Ранее стало известно, что в гимназии Екатеринбурга ученик ударил ножом одноклассника после ссоры. Отмечается, что между юношами произошел конфликт, во время которого один из них оскорбил мать другого. После этого школьник достал нож и напал на обидчика со спины, ранив его в область лопатки.

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