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19:55, 22 февраля 2025Россия

Смертельное ДТП с участием BMW на российской трассе попало на видео

На трассе М-11 водитель BMW на скорости въехал в ограждение и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Смертельное ДТП с участием BMW на трассе М-11 попало на камеры видеонаблюдения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

ЧП на российской трассе произошло под Тверью. На кадрах видно, как быстродвижущийся автомобиль врезается в ограждение, из-за чего его несколько раз разворачивает вокруг своей оси. Также на видео можно наблюдать обломки автомобиля, разлетающиеся в момент аварии.

Водителя и одного из пассажиров спасти не удалось. Второго пассажира доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее в Белгороде скрывавшийся от ДПС пьяный водитель на автомобиле врезался в бетонное укрытие, после чего его машина «разорвалась» на части. Полицейские вызвали на место спасателей, медики оказали водителю помощь.

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