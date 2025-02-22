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12:28, 22 февраля 2025Россия

В Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

В Белгороде скрывавшийся от ДПС пьяный водитель врезался в бетонное укрытие
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекция Белгородской области

В Белгороде скрывавшийся от ДПС пьяный водитель на автомобиле врезался в бетонное укрытие, его машина «разорвалась» на части. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по Белгородской области.

По словам полицейских, инцидент произошел 22 февраля около 8 утра на пересечении проспекта Ватутина и улицы Автомобилистов. Водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться.

В районе дома №37 по улице Щорса водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на железобетонное укрытие. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) автомобиль получил серьезные повреждения.

Полицейские вызвали на место спасателей, медики оказали водителю помощь. За рулем находился 19-летний местный житель. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Нарушитель обратился за помощью в медицинское учреждение и впоследствии был отпущен.

Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в нетрезвом виде), части 1 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции) и по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ (движение по тротуарам).

21 февраля в городе Кудрово Ленинградской области машина скорой помощи перевернулась после столкновения с тремя автомобилями. Бригада врачей в скорой в момент ДТП направлялась на вызов.

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