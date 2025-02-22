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22:31, 22 февраля 2025Мир

В США отвергли взятие под контроль физических активов Украины

Бессент: США не будут брать под контроль физические активы Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

США не намерены брать под контроль физические активы Украины и не будут навязывать Киеву невыгодные условия. Об этом в статье для газеты Financial Times (FT) заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

«Соединенные Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом», — отверг он эту информацию.

По его словам, Вашингтон намерен поддержать экономическое восстановление Украины, а участие США в этом процессе обеспечит прозрачность и высокие стандарты управления. Бессент также отметил, что это позволит привлечь инвестиции и ускорить восстановление страны.

Ранее Бессент предложил Киеву отдать Вашингтону контроль над доходами от природных ресурсов. Их предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны.

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