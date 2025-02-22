В США отвергли взятие под контроль физических активов Украины

Бессент: США не будут брать под контроль физические активы Украины

США не намерены брать под контроль физические активы Украины и не будут навязывать Киеву невыгодные условия. Об этом в статье для газеты Financial Times (FT) заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

«Соединенные Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом», — отверг он эту информацию.

По его словам, Вашингтон намерен поддержать экономическое восстановление Украины, а участие США в этом процессе обеспечит прозрачность и высокие стандарты управления. Бессент также отметил, что это позволит привлечь инвестиции и ускорить восстановление страны.

Ранее Бессент предложил Киеву отдать Вашингтону контроль над доходами от природных ресурсов. Их предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны.