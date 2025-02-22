США предложили Украине отдать контроль над доходами от природных ресурсов

Глава Минфина США Бессент предложил Киеву отдать Вашингтону контроль над фондом

Доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны. Детали проекта будущего соглашения об экономическом партнерстве Вашингтона и Киева раскрыл министр финансов США Скотт Бессент в материале для газеты Financial Times.

«В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций», — уточнил он.

Как утверждает Бессент, Соединенные Штаты рассматривают данный шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит ее устойчивость.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американские власти выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов. Также новые условия США могут лишить Киев средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность.