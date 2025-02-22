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22:13, 22 февраля 2025Мир

США предложили Украине отдать контроль над доходами от природных ресурсов

Глава Минфина США Бессент предложил Киеву отдать Вашингтону контроль над фондом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны. Детали проекта будущего соглашения об экономическом партнерстве Вашингтона и Киева раскрыл министр финансов США Скотт Бессент в материале для газеты Financial Times.

«В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций», — уточнил он.

Как утверждает Бессент, Соединенные Штаты рассматривают данный шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит ее устойчивость.

Ранее источники газеты The New York Times сообщили, что американские власти выдвинули Украине требование отказаться от доходов от ископаемых и портов. Также новые условия США могут лишить Киев средств, которые в основном вкладываются военную и оборонную промышленность.

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