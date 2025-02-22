В центре Москвы открылась посвященная событиям СВО выставка

Московская арт-премия и «Зарядье» объявили о начале цикла «Прием заявок»

Оргкомитет Московской арт-премии и парк «Зарядье» объявили о начале нового выставочного цикла «Прием заявок», в рамках которого объединение «Русский стиль» кураторов Антона Беликова и Светланы Фотон запустило в парке «Зарядье» выставку, посвященную событиям СВО. Обновленная экспозиция доступна посетителям с 22 февраля.

«Мне, обычному москвичу пришлось столкнуться с этой фронтовой реальностью. Я провел год и 2,5 месяца на передовой. Эта выставка представляет собой не отражение военных событий, не фиксирует никаких исторических фактов, она о другом: об артефактах воюющего сознания, об образах населяющих сознание среднестатистического бойца: от образов и символов до лозунгов, от психоделических видений до аниме и комиксов. Основной объем представленного контента – цифровое искусство созданное для интернета, и живущее в интернете, а следовательно доступное в равной степени и в тылу и бойцам на линии боевого соприкосновения», — отметил Беликов.

Беликов также рассказал, как выставка может повлиять на восприятие СВО гражданами.

«Говоря о культурном осмыслении СВО, скажу так: время для эмоциональной реакции уже ушло, а для рационального осмысления еще не наступило. Время исторического осмысления придет только лет через 15, может 20. Однако это не означает, что культура поставлена на паузу, она продолжает создавать поток образов и эти образы и есть главный предмет нашего интереса», — сказал Беликов.

На выставке представлено около 30 работ, созданных авторами как в традиционных техниках, так и с использованием цифровых технологий и нейроарта. В проекте приняли участие художники Дмитрий Зарва, Ксения и Лэй Чжу, Вячеслав Лещев, Дмитрий Север, проект «Судьба» и другие. Однако, как уточнил Беликов, экспозиция будет расширяться.