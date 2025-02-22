В Тихом океане заметили загадочную треугольную «дыру». Как выяснилось, что она связана с Россией?

Загадочная дыра, замеченная в Тихом океане, оказалась связана с Россией

Найдено объяснение загадочной треугольной дыре, замеченной на спутниковых снимках Тихого океана в Google Maps. Конспирологи подозревали, что чернота скрывает не то военную базу, не то подземные пустоты, ведущие в земные недра. Правда оказалась проще: в действительности объект представляет собой уникальный остров с интересной историей, в которой Россия сыграла не последнюю роль.

Конспирологи подозревали, что черный треугольник скрывает секретную военную базу

Первыми странный черный треугольник обнаружили пользователи Reddit. Загадочный объект сразу же окрестили «черной дырой». Таблоиды растиражировали множество неправдоподобных теорий: дыра, если им верить, представляла собой не то глубокую яму, ведущую в недра планеты, не то секретную базу, которую Google пытался таким образом скрыть от чужих глаз.

Пользователи Reddit с самого начала не сомневались, что перед ними объект искусственного происхождения. «Моя первая мысль — это цензура, — писал один из них. — Природное образование не может быть черным, особенно такой маленький атолл или остров».

Кто-то предположил, что это густая растительность, но ему не поверили. «Я вижу только фигуру из множества треугольников», — заявил один из комментаторов. По его мнению, объект представляет собой кратер метеорита. Он также предположил, что треугольник может быть связан с неким подводным оружием огромных размеров.

Один из пользователей назвал себя бывшим сотрудником Министерства обороны США. Он объяснил, что на картах часто затемняют секретные объекты и частные территории

По мнению самозваного пентагоновца, треугольник в Тихом океане выглядел искусственным сооружением. «Что более любопытно, помимо треугольной формы, — это форма подводной платформы под ним, — заявил он, — она имеет точно такую же форму, как и сам "остров"».

Holger Behr. Фото: Holger Behr / Wikipedia

Черный треугольник оказался необитаемым островом, который открыл русский мореплаватель

Специалисты быстро опознали в треугольнике Восток — один из 33 островов, составляющих Республику Кирибати. Несмотря на огромное расстояние от России, он непосредственно связан с российской историей. Все дело в том, что его открыл русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен. Он назвал необитаемый атолл в честь своего корабля «Восток», хотя сам на берег не высаживался.

Восток представляет собой небольшой коралловый атолл, окруженный рифами. Его черный цвет на снимках из космоса объясняется особенностями местной растительности.

Центральную часть атолла занимают непроходимые заросли пизонии большой. Эти 30-метровые деревья растут так густо, что их темно-зеленые кроны с орбиты кажутся практически черными

Не считая пизонии, на Востоке почти ничего не растет. Остаток поверхности острова покрывают песок и осколки кораллов. В роще гнездятся несколько видов морских птиц, но млекопитающих здесь почти нет. В отличие от других окрестных островов, их туда не завозили. Единственное исключение — малая крыса.

Фото: Angela K. Kepler / Wikipedia

Беллинсгаузен открыл остров Восток, когда искал Антарктиду

Фаддей Беллинсгаузен открыл остров Восток во время первой русской антарктической экспедиции, предпринятой в 1819 году. Под его началом были два шлюпа — «Восток» и «Мирный». Экспедиция должна была подтвердить существование шестого материка — Антарктиды. В то время о нем почти ничего не знали, и были основания сомневаться даже в том, что он действительно есть.

До этого Беллинсгаузен участвовал в первом русском кругосветном плавании на шлюпе «Надежда» в 1803-1806 годах под командованием Ивана Крузенштерна. В новой экспедиции он возглавил поход, а шлюпом «Мирный» командовал Михаил Лазарев.

Корабли вышли из Кронштадта 4 июля 1819 года и за 751 день плавания преодолели почти 50 тысяч морских миль. 16 января 1820 года экспедиция достигла берегов Антарктиды в районе шельфового ледника, который теперь носит имя Беллинсгаузена

Остров Восток экспедиция обнаружила 3 августа 1820 года при переходе через Тихий океан. В 1873 году он стал британским протекторатом. В 1922 году здесь пытались создать плантацию кокосовых пальм, но безуспешно. Затем до 1989 года остров арендовал некий капитан Омер из Французской Полинезии. Сейчас Восток принадлежит Республике Кирибати.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен Фото: Репродукция ТАСС

Однажды с Google Maps пропал российский остров в Восточно-Сибирском море

История с островом Восток — не единственный случай, когда спутниковые снимки отдаленных территорий вызывали бурные споры в интернете. В 2018 году кто-то обнаружил, что с Google Maps исчез российский остров Жаннетты, расположенный в Восточно-Сибирском море. На его месте красовалось лишь темное пятно.

Западные пользователи связывали «цензуру» с возможным размещением на Жаннетте российских военных объектов. По их мнению, это крайне удобное место — до США и Канады оттуда рукой подать.

Google не комментировал ситуацию, но позже исправил проблему — сейчас спутниковые снимки острова Жаннетты доступны в нормальном качестве

Бывает и наоборот: иногда на картах появляются места, которых нет. В свое время на Google Maps можно было найти город Арглтон, располагающийся в Великобритании возле шоссе M58. При этом местные жители о нем даже не слышали.

Рой Бейфилд, директор по маркетингу близлежащего университета Эдж Хилл, решил лично побывать в Арглтоне, приехал и обнаружил на указанном в карте месте только пустые зеленые поля. Судя по всему, вымышленный город намеренно добавили на карту, чтобы ловить нарушителей авторских прав.