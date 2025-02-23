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15:18, 23 февраля 2025Ценности

Канье Уэст поделился первыми подробностями фильма про жену Бьянку Цензори

Канье Уэст опубликовал первый постер фильма про жену Бьянку Цензори
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Daniel Cole / Reuters

Канье Уэст опубликовал первый постер фильма с участием его жены Бьянки Цензори. Подробности о картине появились в личном Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рэпера.

«Я так горжусь женой, которая сыграла главную роль в своем первом полнометражном фильме, снятом в Японии», — написал Уэст.

Он добавил, что режиссером картины выступила итальянская художница Ванесса Бикрофт, которая известна своими перформансами с участием практически обнаженных моделей. Продюсером фильма выступил сам Уэст.

Фото: @ye

По данным Tribune, проект Цензори исследует темы, связанные с женским телом, и бросает вызов общественным нормам в отношении наготы. На это намекает и постер картины с изображением лежащей обнаженной женщины.

Канье Уэст анонсировал выход фильма о супруге в феврале. Сообщалось, что артист хочет показать зрителям, какой он видит Цензори.

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