На Украине назвали «прекрасной возможностью» сделку с США по ресурсам

МО Украины: Сделка с США по природным ресурсам является прекрасной возможностью

Потенциальная сделка с США по природным ресурсам является «прекрасной возможностью» для Украины обрести партнера. Об этом заявил советник министра обороны страны Александр Кубраков, передает «РИА Новости».

По его словам, разработка ископаемых ресурсов требует крупных инвестиций. Он отметил, что участие Штатов в процессе поможет продвинуть прогресс в двусторонних отношения, в том числе в вопросах безопасности. «Переговоры с США — прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — заключил Кубраков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сделка по ископаемым ресурсам с США может быть подписана в ближайшее время. Сейчас договор находится на согласовании.