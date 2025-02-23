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16:53, 23 февраля 2025Россия

Последствия взрыва на стройплощадке в Москве попали на видео

Взрыв произошел на стройплощадке на Коломенской улице в Москве
Мария Борисова
Мария Борисова

Взрыв произошел на стройплощадке рядом с жилым комплексом «Ривер Парк» в Москве. Его последствия попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

По данным источника, в бытовке рабочих взорвался газовый баллон. В результате загорелось здание напротив многоэтажных домов на Коломенской улице.

При этом Baza пишет, что в подсобном помещении были канистры с топливом.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее в Москве загорелся Институт вычислительной техники имени С.А. Лебедева. Общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

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