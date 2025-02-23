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13:31, 23 февраля 2025Россия

Путин рассказал о почетной миссии нынешнего поколения россиян

Путин рассказал о почетной миссии по защите Родины, выпавшей нынешнему поколению
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия защищать Родину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе беседы за бокалом шампанского с новыми Героями России, передает ТАСС.

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — сказал глава государства. Он добавил, что точное число неизвестных солдат, благодаря которым существует сегодняшняя Россия, никому неизвестно. Президент отметил заслуги этих военных.

Путин подчеркнул, что нынешнее поколение сражается за то, чтобы передать страну будущим поколениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина уникальным президентом, а также высоко оценил авторитет лидера США Дональда Трампа.

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