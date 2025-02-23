Украина выступила против одного требования США

Bloomberg: Украина выступила против требования США о компенсации $500 млрд

Украина выступила против требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что создание фонда является частью соглашения, которое даст США долю в минеральных ресурсах Украины. С помощью данного фонда Вашингтон рассчитывал получить компенсацию за помощь Киеву.

Чиновник подчеркнул, что сумма оказанной Украине помощи со стороны США составляет не 500 миллиардов долларов, а всего 90, что более чем в пять раз меньше заявленной Вашингтоном суммы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна расплатиться за помощь не только редкоземельными металлами, но и нефтью, и «чем угодно». «Мы требуем редкоземельные металлы, нефть — все, что сможем получить», — сказал он.