В России рассказали о подготовке безвизового режима с одной азиатской страной

Решетников: Соглашение о безвизовом режиме между РФ и Мьянмой подпишут в марте

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой практически готово и может быть подписано уже в марте. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«[МИД России] уже дал последние технические правки, отправили мьянманцам, ждем от них ответа», — сообщил он о подготовке соглашения.

На данный момент граждане РФ уже могут посетить Мьянму без получения визы, однако жители азиатской страны такой возможности не имеют — для путешествия им необходимо запросить электронную визу. Соглашение о безвизовом режиме в свою очередь предполагает полную отмену виз для двух сторон на поездки сроком до 30 дней, добавил Максим Решетников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о передаче Большому Московскому цирку слонов из Мьянмы. Этот подарок был сделан к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.