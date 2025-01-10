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13:30, 10 января 2025Мир

В МИД поделились подробностями передачи России слонов из Мьянмы

Захарова: Лавров лично курировал передачу России слонов из Мьянмы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лично курировал передачу Большому Московскому цирку слонов из Мьянмы. Подробностями отправки животных в Москву поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Практически два года ушло на все формальности, потому что речь идет о большом количестве документов, которые нужно было оформить», — сообщила Захарова в ходе выступления в Большом Московском цирке.

Дипломат добавила, что транспортировка животных требовала «сертификации, соответствующей самым высоким требованиям международной логистики». Шесть слонов были подарены России Мьянмой по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между государствами.

В начале 2024 года власти Мьянмы разработали специальную программу для привлечения в страну большего числа российских туристов.

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