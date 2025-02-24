Масленица может серьезно ударить по организму. Можно ли объедаться блинами без вреда для здоровья?

Терапевт Чистик: Блины станут полезнее, если использовать цельнозерновую муку

Оказавшийся на завтраке в русском трактире клоун-француз бросился на помощь москвичу, объедавшемуся десятками блинов с семгой, балыком, икрой, а после заполировавшему это все солянкой. Удивлению иностранца не было предела: мужчина не только не собирался свести счеты с жизнью посредством жирного теста, но и вовсе чувствовал себя прекрасно, а вокруг оказалось полно таких же людей, уплетающих блин за блином.

Эта «новость» о российской любви к блинам — из рассказа Антона Чехова «Глупый француз». Со времен писателя страсть объесться блинами — особенно на Масленицу — не прошла, а в «трактирах» появились всевозможные начинки для этого блюда — от креветок с моцареллой до феты с соленой карамелью. «Лента.ру» вместе со специалистами разобралась, как правильно есть блины и как избежать травм во время традиционных гуляний.

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Бывают ли полезные блины

Полезным продуктом блины не назовешь. Как правило, их готовят из белой муки и яиц, а еще добавляют сахар. Кто-то использует еще и дрожжи для пышности. Кроме того, блины жарят на подсолнечном масле, а некоторые любят сдобрить блин сверху еще и сливочным. Но и это не все. Блины принято подавать со сметаной, которая также добавляет жирности, а еще с различными джемами и прочими не менее калорийными закусками.

Такая калорийная бомба действительно способна серьезно ударить по организму, говорит Ольга Чистик, терапевт Скандинавского Центра Здоровья. Но снизить вред хотя бы как-то можно. Например, заменив обычную муку на цельнозерновую.

«Она богата клетчаткой, которая улучшает перистальтику кишечника. Также она содержит витамины группы В и антиоксиданты. Гликемический индекс (показатель, характеризующий скорость повышения уровня сахара в крови после употребления продукта) цельнозерновой муки достаточно низкий, что позволяет снизить риск появления диабета», — объясняет врач.

Вместо белого сахара Ольга Чистик посоветовала использовать сахарозаменители на стевии или бананы. «В первом случае появляется возможность заметно снизить калорийность лакомства, а во втором — получить дополнительные витамины и пищевые волокна», — отмечает она.

Важно обращать внимание на топпинги к блинам. Нередко они добавляют вредности этому перекусу. Отличным наполнителем для блинов может стать творог с фруктами, нежирное мясо или рыба. Икра тоже полезна, но в небольших количествах Ольга Чистик терапевт

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Последствиями избытка блинов в рационе могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Под особенной угрозой могут оказаться поджелудочная железа, желчный пузырь и кишечник. Также нередко наблюдаются изжоги и тяжесть в желудке.

Еще одно неприятное последствие обилия блинов в рационе — набор лишнего веса. Блины могут быть достаточно калорийными. При малоподвижном образе жизни повышается риск ожирения. Также не рекомендуется активное употребление блинов людям с диабетом или непереносимостью лактозы и глютена. Таким пациентам надо соблюдать достаточно строгую диету, чтобы защититься от обострений

Ольга Чистик терапевт

Как правильно выйти из блинного режима

После Масленицы Ольга Чистик порекомендовала на какое-то время немного облегчить рацион. «Лучше всего добавить больше свежих овощей и фруктов (например, в виде салатов). Также надо вернуть в рацион белки и полезные углеводы (орехи, в частности)», — рекомендует она.

В то же время врач призвала не шокировать организм строгими диетами или разгрузочными днями. «Это приведет к повышению риска возникновения проблем с ЖКТ. Лучше входить в новый режим питания постепенно и бережно», — отметила терапевт.

Добавьте немного больше физической нагрузки. Порядка 20-30 минут прогулки в день помогут избавиться от возможного лишнего веса, который появился в период праздников. Также активность помогает всему организму и ЖКТ в частности работать лучше Ольга Чистик терапевт

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Праздник просто огонь

Однако россияне попадают к врачу после Масленицы не только с желудочно-кишечными проблемами. Усиленно работающая плита и развлечения со сжиганием чучел всех размеров повышают вероятность получения ожогов, в том числе серьезных. Как оказать первую помощь при ожоге — рассказывает кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

При небольшом по площади ожоге первое, что нужно сделать, — устранить его источник. Затем важно охладить пораженный участок кожи, например, под струей проточной прохладной воды. Если на поврежденном участке кожи образовались пузыри, то лучше использовать емкость с прохладной водой, в которую погрузить конечность. На место ожога можно нанести пантенол Марина Бережная врач общей практики

Но все эти советы, отмечает Бережная, работают в случае небольших ожогов, площадью менее ладони. «Если ожог больше, нужно сразу же вызывать скорую помощь. В случае поражения кожи небольшого размера можно обратиться к врачу для осмотра самостоятельно. Все-таки заживление будет более быстрым в сопровождении специалиста вне зависимости от площади участка пораженной кожи», — подчеркнула врач.

А что же делать, если загорелась сковорода с маслом? У врача есть ответ и на этот вопрос.