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13:32, 24 февраля 2025Мир

Борис Джонсон призвал смотреть на реальные действия Трампа

Борис Джонсон призвал смотреть на факт продолжения поддержки Украины при Трампе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество смотреть на реальные действия и решения администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я призываю людей сохранять хладнокровие и взглянуть на факты продолжающейся поддержки США Украины при Дональде Трампе», — написал политик, приехавший в Киев в годовщину начала военного конфликта.

Ранее Джонсон объяснил резкие заявления Трампа в адрес Украины и европейских союзников Киева. По его словам, американский лидер хотел шокировать Европу и принудить ее к активным действиям.

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