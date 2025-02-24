Борис Джонсон призвал смотреть на реальные действия Трампа

Борис Джонсон призвал смотреть на факт продолжения поддержки Украины при Трампе

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество смотреть на реальные действия и решения администрации президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я призываю людей сохранять хладнокровие и взглянуть на факты продолжающейся поддержки США Украины при Дональде Трампе», — написал политик, приехавший в Киев в годовщину начала военного конфликта.

Ранее Джонсон объяснил резкие заявления Трампа в адрес Украины и европейских союзников Киева. По его словам, американский лидер хотел шокировать Европу и принудить ее к активным действиям.