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18:43, 24 февраля 2025Экономика

Сделку с США назвали спасением для российской экономики

Reuters: Сделка с США по Украине может спасти российскую экономику от спада
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Для российской экономики, находящейся в состоянии серьезного перегрева, возможная сделка с США по Украине могла бы стать спасением, пишет Reuters.

Усиливающиеся санкции Запада, бороться с которыми позволяют беспрецедентные бюджетные расходы, постепенно берут свое. Рекордно высокие процентные ставки и не снижающаяся инфляция ставят Москву перед рисками.

На этом фоне попытка президента США Дональда Трампа как можно скорее договориться в случае успеха станет подарком для российского руководства. Опрошенные эксперты отмечают, что дипломатическое решение конфликта выглядит единственным для России способом избежать стагфляции и заметного ухудшения уровня жизни населения.

По их мнению, несмотря на то что быстро траты на оборону сократить не получится в связи с необходимостью восстанавливать армию, некоторые финансовые и трудовые ресурсы освободятся. А кроме того, договор позволит если не снять санкции, то хотя бы ослабить их давление.

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Основными экономическими рисками, как следует из документов, попавших в распоряжение агентства, в России считают снижение цен на нефть, бюджетные ограничения и рост безнадежных корпоративных долгов, в том числе в госсекторе. Впрочем, исполнительный директор Macro-Advisory Крис Уифер полагает, что Трамп, настаивающий на скорейшей сделке, может угрожать Москве ужесточением санкций и имеет все возможности, чтобы сделать их гораздо хуже.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, представляющий победивший на внеочередных выборах Христианско-демократический союз (ХДС), заявил, что сделка России и США по Украине недопустима без учетов интересов Европы и Киева.

О готовящемся соглашении заговорили после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии, прошедших на прошлой неделе. Детали переговоров остаются неизвестными, равно как и обсуждавшиеся на них предложения, а единственным объявленным результатом стала договоренность восстановить численность посольств двух стран.

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