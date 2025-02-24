Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 24 февраля 2025Мир

Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

Мерц: Сделка России и США по Украине без участия Европы и Киева недопустима
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сделка России и США по достижению мира на Украине без участия Европы и Киева недопустима. Об этом заявил будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине», — сообщил Мерц.

Политик добавил, что такое развитие событий «неприемлемо как для Украины, так и для Европы».

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС под руководством Мерца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

      Россиянам назвали пять уловок мошенников со СНИЛС

      Депутат Рады оценил провал голосования о поддержке легитимности Зеленского

      Пенсионерка из российского города лишилась жилья из-за мошенников

      В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35

      Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

      В Эстонии заявили о формировании странами Запада боеспособной бригады ВСУ

      Россиянин пропал после схода лавины в горах Сочи

      Врачи нашли в глазу у женщины пять контактных линз

      У уехавшего из России рэпера Лигалайза обнаружили долг на сотни тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше