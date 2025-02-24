Будущий канцлер Германии выступил против сделки России и США по Украине

Мерц: Сделка России и США по Украине без участия Европы и Киева недопустима

Сделка России и США по достижению мира на Украине без участия Европы и Киева недопустима. Об этом заявил будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине», — сообщил Мерц.

Политик добавил, что такое развитие событий «неприемлемо как для Украины, так и для Европы».

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, победу на которых одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС под руководством Мерца.