Глава российского региона сообщил о массированной атаке ВСУ

Глава Орловской области Клычков: ВСУ атаковали регион 16 беспилотниками

В ночь на 24 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированную атаку по Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Регион стал одни из четырех субъектов Российской Федерации, атакованных ВСУ минувшей ночью.

По словам Клычкова, в результате налета беспилотников никто не пострадал. Губернатор выразил благодарность российским военнослужащим, охраняющим воздушное пространство над областью. «Вы — настоящие герои!» — написал он.

Ранее 24 февраля о падении обломков беспилотника сообщил глава Рязанской области Павел Малков. «Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил он.