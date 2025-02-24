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20:52, 24 февраля 2025Мир

Хакеры взломали телевизор Минстроя США и увидели целующего ноги Маску Трампа

NYP: В США взломали телевизор Минстроя и увидели Трампа, целующего ноги Маску
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: NYP

Хакеры взломали телевизор в американском Министерстве жилищного строительства и городского развития и увидели видеоролик, предположительно созданный искусственным интеллектом, на котором президент США Дональд Трамп целует ноги миллиардеру Илону Маску. Кадры публикует New York Post (NYP).

Видео транслировалось по телевизору в кафетерии главного здания Минстроя, при этом на экране была размещена надпись крупными буквами: «Да здравствует настоящий король».

Анонимный источник рассказал изданию Wired, что видеозапись транслировалась на нескольких экранах и сотрудникам министерства пришлось вручную выключать каждый из них, чтобы остановить воспроизведение видео.

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