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18:08, 24 февраля 2025Экономика

Банк России сообщил о росте инфляции в большинстве регионов

Центробанк сообщил о росте инфляции в январе в 75 российских регионах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе годовая инфляция повысилась в 75 российских регионах, а в остальных либо не изменилась по сравнению с декабрем, либо уменьшилась. Об этом со ссылкой на опубликованную на сайте статистику говорится в сообщении в Telegram-канале Банка России.

Сильнее всего ускорился рост цен на услуги, а вот продовольственная и непродовольственная инфляция практически сохранили свои значения. В регуляторе вновь подчеркнули, что для возвращения инфляции в рамки четырех процентов к 2026 году требуется длительное время поддерживать высокие ставки.

В разрезе федеральных округов сильнее всего цены в январе росли в Центральном — 10,7 процента. Далее идут Северо-Кавказский (10,5 процента) и Сибирский (10,12 процента) федеральные округа.

Самый низкий рост цен наблюдался в Уральском и Дальневосточном федеральных округах — 9,32 процента. В среднем по стране инфляция в годовом выражении в январе составила 9,92 процента.

Ранее в феврале Центробанк поднял прогноз по инфляции на 2025 год почти в два раза — до 7-8 процентов. Такие цифры указывают на ожидания по существенному снижению роста цен к концу года. Сегодня, 24 февраля, глава Минэкономразвития Максим Решетников согласился с таким прогнозом, объяснив, что официальные ожидания ведомства тоже вскоре пересмотрят.

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