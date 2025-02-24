Информацию о развале системы здравоохранения в новых регионах России опровергли

Сообщения о развале системы здравоохранения в новых регионах РФ оказались фейком

Центр национального сопротивления Украины опубликовал в своем Telegram-канале фейковую информацию о том, что в новых регионах России наблюдается развал системы здравоохранения, нехватка персонала и милитаризация больниц. Авторы ресурса утверждают, что большинство медицинских учреждений якобы закрыты или перепрофилированы под военные нужды. По их словам, здания превращены в военные базы, скорые оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы, а врачей заставляют участвовать в пропаганде. Публикация не получила охвата в отечественных СМИ.

На самом же деле Россия не имитирует процветание системы здравоохранения, а реально помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Они получают бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В частности, на медпомощь по ОМС для жителей новых регионов РФ в 2025 году правительство выделило свыше 58 миллиардов рублей.

Кроме того, власти выделяют средства на медицинские учреждения. В 2022 году правительство распорядилось направить почти 38,8 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию больниц в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». В 2023 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожские области получили более 26,4 миллиарда рублей, в 2024-м —11,8 миллиарда рублей. В этом году в регионы направят 667 миллионов рублей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за 2024 год в регионе было построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов, в том же году республика на эти деньги закупила 78 спецавтомобилей. В 2025-м власти планируют построить еще 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Столько же хотят возвести в Херсонской области.

Помимо прочего, в 2023 году Минздрав сообщил, что все новые регионы России вошли в проект по модернизации в стране первичного звена здравоохранения, на эти цели было выделено более миллиарда рублей.

Также известно, что в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области приезжают специалисты с высшим и средним специальными образованием со всей России. Только ДНР в прошлом году посетили свыше 400 медиков. По словам главы Минздрава республики Дмитрия Гарцева, в числе тех, кто откликнулся, специалисты национальных медцентров РФ, например НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова.

Медики начинают возвращаться в новые регионы благодаря государственной поддержке. Среди реализуемых правительством мер — специальные доплаты, выплаты за особые условия труда. Здесь начали работать федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

12 февраля 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение увеличить выплаты переехавшим в новые регионы медикам в два раза. Таким образом медики, которые поедут в указанные регионы по этим программам, получат единоразовые компенсационные выплаты в размере двух миллионов рублей, а фельдшеры — одного миллиона рублей.

Также в новых регионах развивается онкологическая служба, открываются филиалы больниц и новые отделения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

