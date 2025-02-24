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11:08, 24 февраля 2025Россия

Многодетная россиянка избила годовалого сына и вызвала ему скорую спустя пять дней

В Екатеринбурге многодетная мать избила годовалого сына до перелома черепа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге на Эльмаше многодетная мать избила годовалого сына до перелома черепа. По данным регионального портала Е1.ru, россиянка вызвала ему скорую только спустя пять дней.

Как разузнало издание, 26-летняя родительница ударила мальчика ладонью по голове, он упал и стукнулся об угол табуретки. Когда мальчик поступил в больницу, у него диагностировали перелом черепа.

Горожанка призналась, что набросилась на сына, поскольку тот капризничал. Еще она была недовольна отношениями с мужем.

Известно, что женщина работает швеей, у нее трое детей и она беременна четвертым. В прошлом у нее были проблемы с законом из-за хранения наркотиков.

Ранее сообщалось, что жительница Прокопьевска Кемеровской области избивала четырехлетнюю дочь и снимала синяки на видео.

ЖЗЛ
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