На Украине определили состав и командование формируемых корпусов ВСУ

Зеленский определил состав и командование формируемых корпусов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский определил состав и командование корпусов ВСУ, создаваемых в рамках реорганизации структуры армии. Об этом сообщает главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что уже назначены 18 командиров корпусов. По словам Бутусова, в их состав в среднем войдут по пять бригад. Один из корпусов будет состоять из семи бригад. Также известно, что 13 корпусов создаются в сухопутных войсках, два корпуса — в десантно-штурмовых, один — в морской пехоте, два — в Национальной гвардии.

Ранее Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных на данный момент бригад. Он также заявил о планах командования расформировать оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ), являющиеся временными формированиями на различных участках фронта.