На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

CNN: В ВСУ заявления Трампа вызвали подозрения в работе на Россию

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) вызвали подозрения заявления президента США Дональда Трампа в его якобы работе на Россию. Об этом пишет американский телеканал CNN.

Там приводят слова одного из офицеров ВСУ в неназванном прифронтовом городе. «Мы все чувствуем себя преданными, поскольку Трамп начал говорить о своих «мирных планах». Я не удивлюсь, если он окажется лучшим агентом России», — приводит CNN слова украинского военнослужащего.

Телеканал также привел слова других военных ВСУ. Они считают, что происходящее сейчас на фоне это «смесь шока и выживания». CNN пишет, что это противоречит словам главкома ВСУ Александра Сырского о высоком боевом духе в украинской армии.

Ранее сообщалось, что Трамп может ликвидировать базу в греческом городе Александруполисе, используемую для поставок оружия ВСУ. По словам источников, в Белом Доме распорядились провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы.