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14:03, 24 февраля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о завершающей стадии сделки по редкоземельным металлам

Вице-премьер Украины заявила о завершающей стадии переговоров по сделке с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Представители Украины и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о редкоземельных металлах. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина на своей странице в социальной сети X.

Она также добавила, что переговоры между представителями Киева и Вашингтона были конструктивными. Ключевые детали, по словам Стефанишиной, были согласованы.

«Мы надеемся, что лидеры как США, так и Украины подпишут и одобрят его в Вашингтоне как можно скорее», — добавила вице-премьер Украины. Позже этот пост был удален.

Ранее Financial Times сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский накричал на главу Министерства финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. «Доносящиеся оттуда (из офиса Зеленского) хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — сообщается в материале газеты.

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