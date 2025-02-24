На видео попал момент взрыва в российском магазине пиротехники

В Челябинской области загорелся магазин пиротехники

В городе Карталы Челябинской области загорелся магазин пиротехники. Момент взрыва с последующим возгоранием попал на видео, ролик опубликовал Ural Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, пожар произошел вечером в воскресенье, 23 февраля. В помещении начали раздаваться хлопки, после чего наружу стали полетели искры от фейерверков. Затем здание охватил огонь.

Как сообщили в МЧС, пожар ликвидировали в течение 45 минут — на месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае загорелся ларек с фейерверками. Пострадавших также не было.