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21:55, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе спрогнозировали судьбу Украины к концу года

Журналист Боуз: К концу 2025 года на Украине может начаться социальный кризис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X дал прогноз о судьбе Украины к концу 2025 года. По его мнению, в стране может начаться масштабный социальный кризис.

«Украинская экономика продолжает стремительно падать, а кризис только усугубляется. Если ситуация не изменится, то к концу года Украина окажется на грани масштабного социального кризиса», — написал Боуз.

Журналист добавил, что правительство республики столкнется с новой волной уезжающих граждан и ростом недовольства среди тех, кто остался.

Такие отрасли, как сельское хозяйство и IT, являвшиеся основной поддержкой экономики, находятся в тяжелой ситуации. Кроме того, растет налоговая нагрузка, риском для украинцев становится не только безработица, но и невозможность обеспечить пропитание для семьи.

Ранее Боуз увидел в мимике президента Украины Владимира Зеленского признаки мошенника.

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