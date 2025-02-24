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09:32, 24 февраля 2025Экономика

Названо время возобновления работы СПБ Биржи

СПБ Биржи: Площадка возобновит торги ценными бумагами с 9:30 мск
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Организованные торги ценными бумагами на СПБ Бирже возобновятся в 9:30 мск. время возобновления работы назвала пресс-служба торговой площадки.

По данным представителей СПБ Биржи, торги возобновятся через 2,5 часа после технического сбоя. Причина неполадок пока не называется.

«Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — добавили в пресс-службе.

С 22 февраля время торговой сессии на СПБ Бирже было увеличено до 23:50. Ранее инвесторы могли заключать сделки с 10:00 до 19:00, время сессии увеличено по их запросу.

С 1 февраля площадка начала проводить торги по субботам и воскресеньям. Соответствующее решение было принято по запросу участников рынка. Переведенные в ежедневный режим торги по выходным организуют с 10 до 19 часов по московскому времени. Отмечается, что в дальнейшем их планируют продлить до 23:50.

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