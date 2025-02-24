Новость о нашедшем клад на 79 миллионов рублей камчатском грибнике оказалась недостоверной

Данные о находке камчатским грибником клада на 79 млн не нашли подтверждения

В социальной сети «ВКонтакте» распространилась новость о том, что грибник с Камчатки во время сбора грибов случайно нашел древний кувшин с золотыми монетами XVIII века. Вес монет якобы составил 6 килограммов, а их номинал — 79 миллионов рублей. Также сообщалось, что клад был изъят в пользу государства, однако суд обязал вернуть мужчине положенные 25 процентов от найденного сокровища. В посте были представлены несколько фотографий: найденных монет и самого грибника в окружении представителей правоохранительных органов. Данные не нашли подтверждения.

Поиск по фотографии с монетами в кувшине выдал новость, которая никак не связана с Камчаткой. Так, изображенные монеты на самом деле нашли в Италии в 2018 году под старым театром в Комо, они относятся ко времени заката Западной Римской империи, то есть датированы не XVIII веком, а приблизительно V веком. Эту информацию подтвердил действующий на тот момент министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Альберто Бонизоли.

Снимок с грибником и правоохранителями также был взят из другой новости. Камчатский грибник оказался кировским, который в 2022 году заблудился в лесу по время сбора грибов, но его отыскали и спасли, сообщала пресс-службе УМВД по Кировской области.

Также в распространившихся постах информация о якобы положенных 25 процентах от найденного сокровища не соответствует действительности. Согласно ст. 233 Гражданского кодекса России, при обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям и собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, они подлежат передаче в государственную собственность, при этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере 50 процентов.

Публикация о российском грибнике, который обнаружил многомиллионный клад, является недостоверной. Она не получила охвата в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».