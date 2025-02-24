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НХЛ — регулярный чемпионат
09:46, 24 февраля 2025Спорт

Овечкин прокомментировал хет-трик и погоню за Гретцки

Хоккеист Овечкин заявил, что нужно двигаться вперед, чтобы побить рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что с каждым матчем ему нужно двигаться вперед, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. «Сегодня у меня было несколько хороших моментов, чтобы забить больше, но я возьму и три шайбы», — добавил он.

Встреча между «Кэпиталс» и «Ойлерс» прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. Овечкин оформил хет-трик.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 12 шайб.

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