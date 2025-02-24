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21:36, 24 февраля 2025Россия

Россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в марте

Эксперт Владимирова: Выходной за субботу 8 марта перенесли на 13 июня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова объяснила россиянам отсутствие трех выходных подряд в марте. Ее слова приводит РИА Новости.

Несмотря на то что Международной женский день 8 марта приходится на субботу, в понедельник трудящееся население не отдыхает, поскольку этот выходной перенесен на 13 июня.

Такое решение принято постановлением правительства. Благодаря этому россияне отдохнут четыре дня подряд на День России, который отмечается 12 июня.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что в мае россиян ждут длинные выходные из-за переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля.

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