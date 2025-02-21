Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Депутат Стенякина: В мае 2025 года россиян ждут длинные выходные

В мае этого года россиян ждут длинные выходные из-за переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет ТАСС.

«Действительно, в последний месяц зимы подольше отдохнуть на праздники у нас не получится. В то же время в мае россиян ждут полноценные каникулы с 8 по 11 мая», — рассказала она.

Стенякина также добавила, что понедельник, 24 февраля, будет полноценным рабочим днем.

Ранее стало известно, что большинство социальных учреждений Москвы сохранит штатный график работы в праздничные выходные с 22 по 23 февраля. В частности, прежний график сохранят государственные ветклиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры.

Также в пресс-службе Росструда рассказали, что сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества, отмечающегося 23 февраля, в 2025 году не будет. Это решение позволит россиянам дольше отдохнуть в майские праздники — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.