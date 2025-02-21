Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:41, 21 февраля 2025Россия

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Депутат Стенякина: В мае 2025 года россиян ждут длинные выходные
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В мае этого года россиян ждут длинные выходные из-за переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет ТАСС.

«Действительно, в последний месяц зимы подольше отдохнуть на праздники у нас не получится. В то же время в мае россиян ждут полноценные каникулы с 8 по 11 мая», — рассказала она.

Стенякина также добавила, что понедельник, 24 февраля, будет полноценным рабочим днем.

Ранее стало известно, что большинство социальных учреждений Москвы сохранит штатный график работы в праздничные выходные с 22 по 23 февраля. В частности, прежний график сохранят государственные ветклиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры.

Также в пресс-службе Росструда рассказали, что сокращенной рабочей недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества, отмечающегося 23 февраля, в 2025 году не будет. Это решение позволит россиянам дольше отдохнуть в майские праздники — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

      Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

      Евросоюз запретит еще восемь российских СМИ

      Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

      Израиль проведет операцию после взрывов в автобусах

      Россиянин избил собутыльника битой из-за водки

      Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

      Мужчина проехал более 1000 километров и поджег дом с людьми из ревности

      Мужчинам и женщинам раскрыли главные опасности долгого отсутствия секса

      В российском регионе загорелся завод по переработке пластика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше