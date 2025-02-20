Москвичей предупредили об изменениях в графике работы ряда соцучреждений

Ракова: 23 февраля изменится график работы ЗАГСов и центров госуслуг Москвы

Большинство социальных учреждений Москвы сохранит штатный график работы в праздничные выходные с 22 по 23 февраля. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Большинство социальных учреждений в праздничные выходные, 22 и 23 февраля, продолжит работать без изменений, чтобы москвичи могли получить необходимую помощь и поддержку. Поликлиники и медорганизации сохранят свой график. Центры госуслуг “Мои документы” будут закрыты только 23 февраля, а уже на следующий день возобновят прием посетителей в обычном режиме. Кроме того, на особый график перейдут столичные ЗАГСы», — сказала она.

Подчеркивается, что работу продолжат взрослые и детские поликлиники, отделения помощи на дому, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ для взрослых, центры телемедицины, а также молочно-раздаточные пункты и женские консультации. Кроме того, прежний график сохранят государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры, читальные залы Главархива.

Дворцы бракосочетания 22 февраля закроются в 17:00 в связи с сокращенным предпраздничным днем. 23 февраля также будут закрыты Дворцы бракосочетания №1 и №4, обычно работающие без выходных. Помимо этого, в День защитника Отечества не будут работать флагманские центры московского долголетия.