Российская пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей

МВД: На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей

На Камчатке 75-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, женщине позвонили неизвестные и убедили, что ее деньги находятся под угрозой. Аферисты сказали, что ее сбережения могут попасть в террористические организации. Тогда пенсионерка перевела 20 миллионов рублей на «безопасный счет».

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Отмечается, что всего за неделю жители Камчатского края лишились более 24 миллионов рублей из-за аферистов.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали трех молодых людей, работавших на мошенников и забравших у обманутых ими пенсионеров 22 миллиона рублей.