Российские войска продвинулись на запорожском направлении

Рогов: ВС России подошли к границам сел Скудное и Днепроэнергия

Российские войска в результате успешных боевых действий подошли к границам сел Скудное и Днепроэнергия. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись (...) к окраинам сел Скудное и Днепроэнергия», — заявил Рогов.

Он добавил, что в населенных пунктах находятся укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сами села расположены недалеко от взятого под контроль российскими войсками Новоочеретоватого.

Ранее Рогов рассказал о продвижении ВС России в районе Пятихаток. По его словам, бои ведутся в западной части населенного пункта.