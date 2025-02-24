Российскую учительницу заподозрили в жестокости

В Приморье учительницу начальных классов подозревают в жестокости

В Приморье следователи возбудили дело против учительницы начальных классов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, классный руководитель первого класса школы №5 в поселке Тавричанка жестоко обошлась с одним из своих учеников.

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в одной из екатеринбургских школ учительница ударила ребенка по голове мобильным телефоном.