SHAMAN ответил на вопрос о любви к Родине

Певец SHAMAN заявил, что для него любовь к Родине и любовь к семье едины

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, чем для него является любовь к Родине. Слова артиста передает издание 5-tv.ru.

О своем отношении к патриотизму SHAMAN рассказал во время литературно-музыкального проекта «Настоящие».

«Я не разделяю любовь к Родине, любовь к родителям, близким, семье, друзьям, стране. Это одно целое. Для меня это как дышать. У меня в песне даже поется: "Хочется просто любить и дышать, мне другого не нужно"», — рассказал Дронов.

Ранее стало известно, что певец SHAMAN прокомментировал интерес аудитории к его кожаным штанам. Он заявил, что все люди на планете носят кожаные штаны телесного цвета.