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15:47, 24 февраля 2025Культура

Солист «Дюны» признался в обмане медкомиссии

Певец Виктор Рыбин заявил, что обманул медкомиссию ради морского училища
Андрей Шеньшаков
Виктор Рыбин

Виктор Рыбин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Солист культовой группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что в юношестве обманул медкомиссию, чтобы поступить в военно-морское училище. Об этом артист рассказал в телепередаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Рыбин заявил, что еще после 8-го класса мечтал поступить в Нахимовское училище, но ему помешала гипертония. Спустя два года он пошел на комиссию второй раз, и ему предложили обойти препятствие. Кто-то должен был пройти медкомиссию за него. В итоге Виктору помог друг.

«Так все и случилось, меня зачислили! Я еще сдал два экзамена и затем уже поступил в училище», — сообщил музыкант.

Для того, чтобы оказаться в легендарном Нахимовском училище, Рыбин попросился служить срочную службу на флоте. Он оказался на базе в Североморске, где как раз встретился с курсантами школы мичманов, куда хотел попасть. По словам артиста, они и подсказали ему лазейку, которая помогла осуществить мечту, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что лидер культовой музыкальной группы сдавал бутылки в 90-х. Виктор Рыбин рассказал о трудностях с деньгами на старте карьеры.

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