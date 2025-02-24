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23:46, 24 февраля 2025Мир

Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

Трамп заявил, что до его возвращения в Белый дом РФ не отвечала на звонки США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не желала отвечать на звонки со стороны Соединенных Штатов и предыдущей администрации Джо Байдена до возвращения нынешнего главы государства в Белый дом. Его слова приводит РИА Новости.

«Не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Они не хотели ни с кем разговаривать. И люди принимали это как должное», — заявил политик.

12 февраля Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Как утверждал президент США, разговор с коллегой был очень продуктивным.

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