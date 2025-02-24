Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не желала отвечать на звонки со стороны Соединенных Штатов и предыдущей администрации Джо Байдена до возвращения нынешнего главы государства в Белый дом. Его слова приводит РИА Новости.
«Не было никакой связи с Россией, и Россия не отвечала на звонки. Они не хотели ни с кем разговаривать. И люди принимали это как должное», — заявил политик.
12 февраля Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону. Как утверждал президент США, разговор с коллегой был очень продуктивным.