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21:19, 24 февраля 2025Мир

Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Трамп: Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств. «Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено», — сделал заявление глава США.

По словам американского политика, Вашингтон намерен не допустить такого исхода.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, идет ли третья мировая война. Глава государства отметил, что опасностей много и они возрастают. Однако Путин призвал никого не пугать.

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