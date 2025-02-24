Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Трамп: Конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине способен перерасти в третью мировую войну. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что уже сейчас в конфликт вовлечено множество других государств. «Это приведет к Третьей мировой войне, если не будет решено», — сделал заявление глава США.

По словам американского политика, Вашингтон намерен не допустить такого исхода.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, идет ли третья мировая война. Глава государства отметил, что опасностей много и они возрастают. Однако Путин призвал никого не пугать.