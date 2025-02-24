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09:15, 24 февраля 2025Россия

Украинский дрон сбили над российским регионом

Минобороны: Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 7:10 мск, уточнили в военном ведомстве.

Перехват беспилотника подтвердил глава Брянской области Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Ранее 24 февраля глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об отражении массированной атаки на регион. В небе над областью было сбито 16 украинских беспилотников.

ЖЗЛ
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