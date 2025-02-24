В Росконгрессе заявили о потере Украиной «наиболее рентабельных» месторождений

В Росконгрессе заявили о потере Украиной рентабельных месторождений

Украина с начала СВО потеряла значительную часть «наиболее рентабельных» месторождений полезных ископаемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росконгресс.

В их докладе говорится, что эти месторождения в большинстве своем находятся в новых регионах. В качестве примера Росконгресс приводит Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР и месторождение Крутая Балка в Запорожской области.

Ранее OilPrice сообщил, что Россия с 2022 года заняла два из четырех месторождений лития на Украине. В материале говорится, что взятие Россией месторождений имеет возможность повлиять на Европу и на усилия по переходу на зеленую энергетику.