OilPrice: Киев потерял одно из крупнейших литиевых месторождений в стране

Россия с 2022 года заняла два из четырех месторождений лития на Украине, сообщает OilPrice.

В частности, в январе российские военные установили контроль над селом Шевченко в ДНР. Населенный пункт находится на вершине одного из крупнейших месторождений лития на Украине.

В материале говорится, что взятие Россией этих месторождений имеет возможность повлиять на Европу и на усилия по переходу на зеленую энергетику.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые взяли село Шевченко. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Глава оборонного ведомства добавил, что более шести тысяч военных получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.