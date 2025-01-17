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07:22, 17 января 2025Бывший СССР

Киев потерял одно из крупнейших литиевых месторождений в стране

OilPrice: Киев потерял одно из крупнейших литиевых месторождений в стране
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия с 2022 года заняла два из четырех месторождений лития на Украине, сообщает OilPrice.

В частности, в январе российские военные установили контроль над селом Шевченко в ДНР. Населенный пункт находится на вершине одного из крупнейших месторождений лития на Украине.

В материале говорится, что взятие Россией этих месторождений имеет возможность повлиять на Европу и на усилия по переходу на зеленую энергетику.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, которые взяли село Шевченко. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Глава оборонного ведомства добавил, что более шести тысяч военных получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.

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