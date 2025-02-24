В России одной категории пациентов захотели дать право на дистанционное получение рецептов

В ГД предложили дать онкобольным право дистанционно оформлять документы

В России одной категории пациентов захотели дать право на дистанционное получение рецептов — речь идет о людях с онкологическими заболеваниями. С соответствующим предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

Парламентарий предложила разработать формат удаленного взаимодействия между медучреждением и регионом без участия пациента, что позволит в течение трех дней пациенту с тяжелым онкологическим заболеванием продолжить лечение и получить необходимые лекарственные препараты, даже если он сам находится в другом российском регионе.

«При существующем сегодня порядке люди с тяжелыми онкологическими заболеваниями, которые прошли первичную консультацию в медучреждении не по месту прописки, должны возвращаться в свой зачастую отдаленный район страны для получения лекарств и оформления направления на госпитализацию», — пояснила Яровая.

По ее словам, в такой ситуации отсутствие возможности прохождения диагностических обследований и лечения является для пациента жизнеугрожающим фактором.

Ранее сообщалось, что в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака и она показала хорошие результаты.