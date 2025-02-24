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07:28, 24 февраля 2025Экономика

В Сбере раскрыли наиболее частую причину просрочек по кредитам

Сбер: В 27 % случаев причиной просрочек по кредитам является задержка зарплаты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Наиболее частой причиной, по которой заемщики в России допускают просрочки платежей по кредитам, называют задержку зарплаты. Это следует из результатов опроса, проведенного Сбером, рассказал ТАСС директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

Согласно исследованию, на случаи с задержкой зарплаты ссылаются 27 процентов опрошенных. Еще 10 процентов респондентов объяснили просрочки ошибками со своей стороны, в том числе когда человек просто забывает внести платеж.

Порядка 8 процентов участников опроса оправдывали просрочки по кредитам необходимостью купить лекарства, около 7 процентов — отсутствием денег, 5 процентов — непредвиденными расходами. 1,5 процента опрошенных списали просрочку по оплате задолженности отсутствием связи или командировками.

Ранее стало известно, что в январе россияне оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. Это самый низкий уровень кредитования за несколько лет.

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