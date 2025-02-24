Названо количество оформленных россиянами кредитов

Жители России в январе оформили 2,7 млн розничных кредитов

Жители России в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным организации, количество кредитов оказалось на 47 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«С точки зрения общего объема заемным денежных средств — это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет», — подчеркивается в публикации.

Ранее аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов рассказал, что если россиянин набрал много кредитов, то в первую очередь ему стоит начать погашать тот, по которому самая большая ставка. После этого следует заняться займами со ставкой поменьше.