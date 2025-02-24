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06:34, 24 февраля 2025Экономика

Названо количество оформленных россиянами кредитов

Жители России в январе оформили 2,7 млн розничных кредитов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Жители России в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным организации, количество кредитов оказалось на 47 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«С точки зрения общего объема заемным денежных средств — это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет», — подчеркивается в публикации.

Ранее аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов рассказал, что если россиянин набрал много кредитов, то в первую очередь ему стоит начать погашать тот, по которому самая большая ставка. После этого следует заняться займами со ставкой поменьше.

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