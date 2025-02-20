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14:27, 20 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

Аналитик Ефанов: Первым делом надо гасить кредит с наибольшей ставкой
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Если россиянин набрал много кредитов, то в первую очередь ему стоит начать погашать тот, по которому самая большая ставка. Об этом заявил аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов. Его процитировало «Лайф».

После этого следует заняться займами со ставкой поменьше. Как подчеркнул эксперт, психологически это не всегда комфортно. Поэтому есть и другой вариант, который предполагает оплату сначала маленьких долгов, а после браться за крупные. Это, однако, менее выгодно. Кроме того, еще остается возможность рефинансирования: человек получает новый кредит, которым гасятся все старые.

В свою очередь, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников посоветовал должнику сразу информировать банк, если не получается внести очередной платеж. В случае просрочки придется оплатить не только проценты и саму сумму, но также штрафы и пени.

Гусятников объяснил, что если заемщик приходит сам и выражает готовность расплачиваться по кредиту в будущем, то банк обычно идет навстречу. Речь в данном случае идет о двух самых популярных вариантах: или кредитные каникулы, или реструктуризация. Последняя оказывается выходом в большинстве случаев. В итоге по процентам человек платит больше, но сумма ежемесячного платежа уменьшается до комфортной.

Ранее выяснилось, что в России в январе текущего года число выданных кредитов наличными выросло на 4,1 процента, до 1,29 миллиона.

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