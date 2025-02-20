Россияне бросились за кредитами наличными

НБКИ: Количество выданных кредитов наличными в России выросло на 4,1 процента

В январе 2025 года количество выданных кредитов наличными в России выросло после нескольких месяцев непрерывного снижения. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает РИА Новости.

В месячном выражении количество полученных займов выросло на 4,1 процента, до 1,29 миллиона. До того как граждане бросились за кредитами, их количество падало последние пять месяцев. Однако в годовом выражении выдача сократилась на 41,7 процента (по итогам января 2024-го было выдано 2.22 миллиона займов).

Лидируют по количеству выданных кредитов Московская и Ростовская области (количество оформленных договоров здесь выросло на 6,5 и 6,4 процента соответственно), Москва (плюс 5,5 процента), а также Свердловская и Челябинская области (плюс 4,8 и 4,1 процента).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, говорить об окончании периода сокращения выдачи пока рано. Причиной замедления объемов выдачи стала жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

Как ранее подсчитали в финансовом маркетплейсе «Сравни», в январе российские банки одобрили только пять процентов заявок на потребительские кредиты, в то время как годом ранее речь шла о 22 процентах. В качестве причины они указывают на рекордно высокую ключевую ставку Центробанка, из-за которой проценты по кредитам могут стать непосильными для заемщиков.