В США чиновники решили саботировать приказы Маска

NYT: ФБР, Пентагон и разведка США велели служащим саботировать приказ Маска

Руководители американских федеральных ведомств решили саботировать приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, велев своим служащим проигнорировать его требование подвести итоги работы за неделю. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Несколько руководителей агентств, назначенных Трампом, настоятельно призвали своих сотрудников не выполнять приказ Илона Маска подводить итоги своих достижений за прошедшую неделю», — указано в материале. В их числе оказались директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель, глава управления национальной разведки США Тулси Габбард и руководство Пентагона.

В статье уточняется, что результат такого «противостояния» продемонстрирует, как «далеко простирается власть Маска».

Ранее Илон Маск призвал чиновников США сделать выбор между отчетом о работе и уходом в отставку. В письме с инструкциями, которое скоро будет разослано госслужащим, так же будет содержаться просьба не отправлять конфиденциальную информацию.